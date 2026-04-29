Biella | vacanza all’Hotel Astra per over 60 a Milano Marittima

Il Comune di Biella ha annunciato un soggiorno a Milano Marittima riservato a persone over 60, con partenza prevista il 31 agosto. La proposta si inserisce in un programma volto a favorire momenti di socializzazione e aggregazione tra gli anziani residenti. L'iniziativa si svolgerà presso l’Hotel Astra e prevede attività di gruppo pensate per contrastare l’isolamento sociale.

? Cosa sapere Comune di Biella organizza soggiorno a Milano Marittima per over 60 dal 31 agosto.. L'iniziativa mira a contrastare l'isolamento sociale dei residenti tramite attività di gruppo.. Il Comune di Biella e il Centro Dinamico Biella organizzano un soggiorno al mare a Milano Marittima dal 31 agosto al 13 settembre 2026 per i cittadini residenti con almeno 60 anni. L’iniziativa mira a garantire benessere psicofisico e momenti di aggregazione sociale per la popolazione over 60, offrendo una vacanza strutturata in un ambiente balneare di alto livello. Il gruppo si ospiterà presso l’Hotel Astra, una struttura situata nel cuore pulsante della località romagnola, che garantisce comfort grazie alla presenza di una piscina, servizi specifici e una proposta gastronomica che spazia dalla cucina internazionale ai sapori tipici della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: vacanza all’Hotel Astra per over 60 a Milano Marittima Notizie correlate Muore cadendo da un balcone in hotel mentre è in vacanza in Spagna: la moglie e i figli dormivanoUn turista britannico di 37 anni è morto precipitando dal balcone al sesto piano di un hotel a Torremolinos, sulla Costa del Sol. Milano Marittima è ‘Naturalmente iconica’Milano Marittima propone una stagione estiva 2026 all’insegna di glamour, natura e grandi eventi.