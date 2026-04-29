Nella tredicesima puntata del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ha indossato un abito lungo tutto bianco, caratterizzato da un taglio netto e uno scollo all’americana. La conduttrice ha scelto un look total white, senza apportare variazioni o richieste di approvazione. Questo stile si distingue per il suo candore e la semplicità, creando un effetto visivo di luminosità e purezza.

Ilary Blasi sceglie il bianco e non chiede permesso. La tredicesima puntata del GF VIP è in total white, con abito lungo dal taglio netto, scollo all’americana e zero compromessi. Ed è subito candore radicale che diventa dichiarazione di stile. Niente pizzi o trasparenze di cortesia. La silhouette è pulita, architettonica, quasi monastica nella sua essenza ma spietata nell’impatto. Il bianco qui non è innocenza: è potere. È pagina bianca su cui riscriversi, è luce che non ammette ombre né sbavature. Ed investe i gioielli a catena che illuminano, il nude del make up, fino ad arrivare alle décolleté in tinta. Col beauty minimal pensato da Silvia Giacò, firmato da Alessia Solidani, Claudio Noto e Fabiocollection gioielli, Ilary dimostra che il total white non è un rischio in prima serata, ma un manifesto da indossare tutti i giorni.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Bianco che vince, nel look di Ilary Blasi il candore radicale illumina il GF VIP

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