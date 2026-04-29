Bianco che vince nel look di Ilary Blasi il candore radicale illumina il GF VIP

Da 361magazine.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ha indossato un abito lungo tutto bianco, caratterizzato da un taglio netto e uno scollo all’americana. La conduttrice ha scelto un look total white, senza apportare variazioni o richieste di approvazione. Questo stile si distingue per il suo candore e la semplicità, creando un effetto visivo di luminosità e purezza.

Ilary Blasi sceglie il bianco e non chiede permesso. La tredicesima puntata del GF VIP è in total white, con abito lungo dal taglio netto, scollo all’americana e zero compromessi. Ed è subito candore radicale che diventa dichiarazione di stile. Niente pizzi o trasparenze di cortesia. La silhouette è pulita, architettonica, quasi monastica nella sua essenza ma spietata nell’impatto. Il bianco qui non è innocenza: è potere. È pagina bianca su cui riscriversi, è luce che non ammette ombre né sbavature. Ed investe i gioielli a catena che illuminano, il nude del make up, fino ad arrivare alle décolleté in tinta. Col beauty minimal pensato da Silvia Giacò, firmato da Alessia Solidani, Claudio Noto e Fabiocollection gioielli, Ilary dimostra che il total white non è un rischio in prima serata, ma un manifesto da indossare tutti i giorni.🔗 Leggi su 361magazine.com

bianco che vince nel look di ilary blasi il candore radicale illumina il gf vip
© 361magazine.com - Bianco che vince, nel look di Ilary Blasi il candore radicale illumina il GF VIP

Notizie correlate

Riso in bianco, pesce, yoga e pesetti: così Ilary Blasi si è preparata per il GF VipQuando si prepara a tornare alla conduzione del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi sa che la sfida è prima di tutto fisica.

La dieta di Ilary Blasi prima del GF Vip: il segreto che non tutti conosconoUn approccio alimentare semplice e costante: come la dieta di Ilary Blasi sostiene energia e leggerezza durante le dirette del Grande Fratello VIP.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ilary Blasi in black&white al Grande Fratello Vip: nella puntata del 24 aprile abbina T-shirt e bustino; Grande Fratello Vip 2026, nomination puntata 24 aprile: chi è al televoto; Ascolti tv di ieri 24 aprile: vince Dalla Strada al Palco (18.8%) e tiene il Gf Vip (17%), Quarto Grado al 6.3%; Ascolti tv 22 aprile: vince Atalanta-Lazio (16,5%) scende il Grande Fratello Vip (15,7%) e Sister Act 2 (11%).

ilary blasi bianco che vince nelAl GF VIP il bianco che vince: nel look di Ilary Blasi il candore radicaleIlary Blasi sceglie il bianco e non chiede permesso. La tredicesima puntata del GF VIP è in total white, con abito lungo dal taglio netto, scollo all'americana e zero compromessi. Ed è subito candore ... 361magazine.com

ilary blasi bianco che vince nelIlary Blasi compie 45 anni: carriera, svolte e una nuova fase tutta da scrivereA 45 anni Ilary Blasi volta pagina: dalla bufera mediatica alla ritrovata serenità dopo l'addio a Francesco Totti. chedonna.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.