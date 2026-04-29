Bertinoro in festa per la sua patrona | torna la solennità della Madonna del Lago

A Bertinoro si avvicina la festa dedicata alla Madonna del Lago, tradizione molto sentita nella comunità locale. La città e l’intera diocesi si preparano a celebrare questa ricorrenza, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario religioso della zona. La solennità richiama numerosi devoti e partecipanti, pronti a vivere momenti di preghiera e tradizione. La celebrazione si svolgerà con diverse attività e manifestazioni nelle giornate dedicate alla patrona.

La città sul colle e l’intera diocesi si preparano a vivere uno dei momenti più sentiti della devozione popolare romagnola. Domenica 3 maggio ricorrerà la festa solenne della Madonna del Lago, patrona di Bertinoro e, insieme alla Madonna del Fuoco, protettrice della diocesi di Forlì-Bertinoro. Un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Si torna a celebrare la patrona: lungo il Candiano arriva la processione della Madonna GrecaPer celebrare la patrona di Ravenna e dei lidi, domenica 12 aprile torna la solenne processione della Madonna greca.