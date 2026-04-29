Il 29 aprile 2011, milioni di persone hanno seguito in diretta le nozze di cristallo tra i principi, con un evento caratterizzato da un momento di intimità: il primo scatto scalzo della coppia. La cerimonia si è svolta in Westminster Abbey, con la sposa vestita con un abito di Alexander McQueen e la tiara Cartier appartenuta alla regina, mentre le navate erano decorate con alberi veri.

E ra il 29 aprile 2011. Due miliardi di persone incollate alla tv, Kate Middleton in Alexander McQueen con la tiara Cartier in prestito dalla regina Elisabetta, le navate di Westminster Abbey foderate di alberi veri. Il matrimonio più visto della storia moderna aveva il sapore della fiaba classica. Quindici anni dopo, per festeggiare le nozze di cristallo, William e Kate hanno pubblicato una foto che sembra arrivare da un altro mondo: sdraiati sull’erba con i tre figli e i due cani. Nessuno guarda in camera, la didascalia è un cuore rosso e una riga sola: «Celebrando 15 anni di matrimonio». Il contrasto con l’immagine di Westminster è quasi vertiginoso, ma è esattamente la cifra stilistica che i Principi del Galles hanno scelto per questa fase della loro vita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Benvenuta normalità: i principi festeggiano le nozze di cristallo con lo scatto più intimo (e scalzo) di sempre

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