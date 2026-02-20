Benessere animale al primo posto

Il benessere degli animali è al centro dell’attenzione grazie a un nuovo servizio veterinario. La clinica offre farmaci con e senza ricetta, garantendo un’assistenza immediata e di qualità. Un team di professionisti esperti lavora per rispondere alle necessità di cani, gatti e altri animali domestici. La presenza di specialisti di diverse discipline permette di curare ogni problema in modo completo e mirato. La struttura si prepara ad accogliere sia clienti abituali sia nuovi amici a quattro zampe in cerca di cure affidabili.

Robinson Pet Shop ridefinisce gli standard della cura veterinaria trasformando i punti vendita in un presidio di salute per gli animali grazie al servizio farmaceutico completo e altamente professionalizzato offerto. La catena si distingue, infatti, anche grazie alla presenza costante in negozio di farmacisti abilitati, medici veterinari e pet expert altamente formati. Nei punti vendita Robinson Pet Shop è possibile acquistare farmaci veterinari sia con obbligo di ricetta che da banco, con un livello di assistenza che va oltre il semplice atto di vendita. Ogni cliente viene accolto da professionisti in grado di fornire informazioni dettagliate, consigli personalizzati e supporto nella scelta del prodotto più adatto alle specifiche esigenze del proprio animale.