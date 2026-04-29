Belve pagelle del 28 aprile | Romina Power fa piangere 9 Elena Santarelli vera belva 8 Sal Da Vinci democristiano 6,5

Nell’ultima puntata di Belve trasmessa il 28 aprile, si sono succedute diverse interviste che hanno scatenato reazioni tra il pubblico. Romina Power ha ottenuto un punteggio di 9, suscitando emozioni intense, mentre Elena Santarelli si è distinta come una vera “belva” con un voto di 8. Sal Da Vinci ha ricevuto un punteggio di 6,5, riflettendo un coinvolgimento più moderato. La puntata ha rappresentato il finale di una stagione ricca di confronti e rivelazioni.

Si chiude un’altra stagione di interviste. Per il gran finale di Belve del 28 aprile, Francesca Fagnani ha apparecchiato una tavolata che manco al Mad Hatter’s Tea Party: Romina Power, che aspettava l’invito da sei anni (praticamente un giubileo), Elena Santarelli, arrivata col lanciafiamme direttamente in borsa, e Sal Da Vinci, fresco di trionfo a Sanremo 2026 e pronto a partire per l’ Eurovision. Tre mondi che non comunicano tra loro se non tramite il guinzaglio corto della conduttrice. Ecco il nostro pagellone. Romina Power fa commuovere – Voto: 9. Non esiste davvero un modo per misurare quanto una persona porti dentro il dolore. A volte però basta guardarla negli occhi quando parla di chi non c’è più.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve, pagelle del 28 aprile: Romina Power fa piangere (9), Elena Santarelli vera belva (8), Sal Da Vinci democristiano (6,5) Notizie correlate Leggi anche: Belve, Sal Da Vinci democristiano, Romina Power forte, Elena Santarelli genuina ‘Belve’ chiude con Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina PowerRoma, 28 aprile 2026 – Con la terza puntata, andata in onda il 21 aprile, ‘Belve’ fa il botto con l’11,4% di share pari a 1 milione e 761mila... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sal Da Vinci a Belve parla de l’altra donna dopo la moglie. Su Cazzullo: Offende la gente; Belve, le pagelle look: Sal Da Vinci troppo anonimo (5), Elena Santarelli l'eleganza è un optional (4), Romina Power immutabile (8); ‘Belve’ chiude con Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power; Romina Power: Nessun sensitivo dice che Ylenia è morta, Al Bano mi lasciò sola nel dolore. Ho provato l'Lsd ma non ricordo più niente. Belve, pagelle del 28 aprile: Romina Power fa piangere (9), Elena Santarelli vera belva (8), Sal Da Vinci democristiano (6,5)Francesca Fagnani conclude la stagione di Belve con tre interviste esplosive che non lasciano davvero niente all’immaginazione: le nostre pagelle ... dilei.it Belve, le pagelle look: Sal Da Vinci troppo anonimo (5), Elena Santarelli l'eleganza è un optional (4), Romina Power immutabile (8)Non solo domande graffianti: nello studio di Belve anche l’occhio vuole la sua parte, ma non sempre viene accontentato. Nell'ultima puntata prima del debutto dello ... leggo.it "Mia figlia Ylenia non è morta. Faccio dei sogni e ho parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Tutti mi dicono che lei è ancora sulla terra da qualche parte" Romina Power si racconta a cuore aperto di fronte a Francesca Fagnani nello studio di Belv - facebook.com facebook Romina Power: “Mia figlia Ylenia non è morta, dopo Al Bano non mi sono mai più innamorata” #Belve x.com