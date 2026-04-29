Nelle prossime settimane, la soap americana Beautiful trasmetterà alcune puntate ambientate a Montecarlo su Canale 5. Durante questo periodo, verrà reintrodotto uno dei personaggi storici della serie, interpretato da un’attrice diversa rispetto al passato. La storyline si svolgerà in un contesto internazionale, con la protagonista che si troverà a vivere eventi e situazioni nuove lontano dal set abituale.

Beautiful va in trasferta. Nelle prossime settimane, su Canale 5, la soap americana si trasferisce a Montecarlo e reintroduce uno storico personaggio, interpretato da una nuova attrice, destinato a tenere banco nelle puntate a venire. Per i telespettatori italiani è arrivato, infatti, il tempo di conoscere la ‘nuova’ Taylor Hayes interpretata da Rebecca Budig. La trama parte quando Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) decidono di partire alla volta di Montecarlo per rilanciare ufficialmente la Brooke’s Bedroom. Alla trasferta lavorativa decide di prendere parte anche Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood), che all’ultimo minuto non può partire perché scorda il passaporto alla Forrester Creations.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful introduce la ‘nuova’ Taylor in trasferta a Montecarlo

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