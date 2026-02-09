Steam ha annunciato una novità che riguarda i giochi in accesso anticipato. Da oggi, la piattaforma permette agli utenti di conoscere meglio i percorsi di sviluppo dei titoli ancora in fase di lavorazione. La funzione mira a rendere più trasparente il processo e a facilitare le scelte dei giocatori, che potranno seguire più da vicino gli aggiornamenti e le evoluzioni dei giochi in fase di sviluppo.

Steam ha introdotto una novità importante pensata per rendere più chiari i percorsi di sviluppo dei giochi in accesso anticipato. Gli sviluppatori possono ora indicare una data pianificata per il rilascio della versione 1.0, offrendo ai giocatori un riferimento ufficiale su quando il titolo dovrebbe uscire dalla fase Early Access. La funzione è stata integrata direttamente negli strumenti di Steamworks e punta a migliorare comunicazione, fiducia e visibilità. Come funziona il nuovo campo dedicato alla versione 1.0. All’interno di Steamworks, i giochi già pubblicati in accesso anticipato dispongono di una sezione specifica nella gestione della pagina del Negozio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Steam introduce una nuova funzione per l’accesso anticipato e migliora la trasparenza sulle uscite

Approfondimenti su Steam Nuova Funzione

Steam ha annunciato ufficialmente la data di uscita per i giochi in accesso anticipato.

Ultime notizie su Steam Nuova Funzione

