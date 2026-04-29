Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, caratterizzato da sviluppi che coinvolgono il rilascio di Sheila. La notizia provoca reazioni diverse tra i personaggi, mentre Finn appare visibilmente sollevato di fronte a quanto accaduto. La puntata si concentra sui mutamenti nelle dinamiche tra i protagonisti e sui colpi di scena che si susseguono nel racconto.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che alla Forrester Creations Finn e la moglie condivideranno un importante momento di intimità, subito dopo però faranno i conti con alcune tensioni familiari e professionali. Hope ha sorpreso non poco Finn rivelandogli che prova attrazione per lui, come ha reagito? Il dottore le ha detto chiaramente che se la tua intenzione era quella di provocarla stava perdendo tempo. La Logan ripenserà al momento in cui si è dichiarata con il marito di Steffy. Brooke rivelerà che in seguito all'interrogatorio Sheila è stata rilasciata dalla Polizia, notizia che turberà praticamente tutti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 29 aprile 2026: il rilascio di Sheila turba tutti, Finn prova sollievo?

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