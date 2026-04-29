Beatrice Venezi | Nella cultura comanda ancora la sinistra Non suonerei più per Meloni

Da open.online 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice Venezi ha commentato la sua posizione politica, affermando che la cultura in Italia è ancora dominata dalla sinistra e dichiarando che non si esibirà più per un presidente del consiglio. Attualmente, la musicista si dice serena e sta ricevendo numerosi messaggi, commenti e mail da parte di persone sia italiane che straniere, a seguito della diffusione della notizia. La sua dichiarazione ha attirato attenzione sui social e sui mezzi di informazione.

Beatrice Venezi è «serena. Sto ricevendo migliaia di messaggi, mail, commenti social. Un’ondata di affetto dall’Italia e dall’estero perché la notizia è esplosa nel mondo». La direttrice d’orchestra parla con il Corriere della Sera del licenziamento da parte del Teatro La Fenice di Venezia dopo l’intervista a La Nacion. E si difende: «Non ho accusato nessuno di nepotismo. L’intervista parla chiaro. Vogliamo dire della disparità di trattamento da parte della fondazione nei miei confronti? I dipendenti sono andati avanti per mesi con denigrazioni e diffamazioni, con il tacito consenso del sovrintendente». Il riferimento è a Nicola Colabianchi, che ieri ha spiegato la sua versione sull’allontanamento.🔗 Leggi su Open.online

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