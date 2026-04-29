Beatrice Venezi contro i musicisti Anna e Marco Trentin | Facilitati

Beatrice Venezi ha rilasciato la sua prima intervista in Italia dopo diversi mesi, pubblicata dal Corriere della Sera. Nel corso dell'intervista, ha commentato la rottura della collaborazione con la Fenice e ha espresso critiche nei confronti del sovrintendente, definendolo «cavallo di Troia a favore della sinistra e dei sindacati». Inoltre, ha accusato i musicisti Anna e Marco Trentin di essere stati «facilitati» in determinate circostanze.

Nella prima intervista rilasciata in Italia dopo molti mesi, al Corriere della Sera, a seguito dello stop alla collaborazione con la Fenice, Beatrice Venezi, oltre a pesanti critiche al sovrintendente Nicola Colabianchi (definito «cavallo di Troia a favore della sinistra e dei sindacati».🔗 Leggi su Veneziatoday.it Beatrice Venezi direttrice alla Fenice di Venezia. Giusto o sbagliato Notizie correlate Tempesta alla Fenice: i musicisti rispondono al dito di Beatrice Venezi? Cosa sapere Beatrice Venezi accusa i musicisti del Teatro La Fenice di occupare ruoli per tradizione familiare. Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicistiGli orchestrali della Fenice in rivolta dopo la stoccata lanciata da Beatrice Venezi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Beatrice Venezi: La decisione della Fenice andrà chiarita, io bullizzata dalle maestranze; Beatrice Venezi: Colpita da campagne di odio, dalla Fenice nessuna tutela. Non ho tessere, dalla politica sono stata usata e poi lasciata sola; La Fenice, nuova polemica su Beatrice Venezi: Posti tramandati di padre in figlio; La Fenice, licenziata Beatrice Venezi. P. Chigi: Meloni non coinvolta. Chi è e quanto guadagna Beatrice Venezi, il direttore licenziato dalla Fenice di VeneziaLa biografia, i guadagni e il curriculum di Beatrice Venezi, direttore d'orchestra vicina a Giorgia Meloni prima nominata e poi sollevata dall'incarico al Teatro della Fenice. money.it Beatrice Venezi, incarico annullato da La Fenice: quanto avrebbe guadagnatoLa Fenice ha annullato l’incarico di direttrice d’orchestra a Beatrice Venezi, dopo alcune dichiarazioni contro i musicisti del teatro ... quifinanza.it Giuli: "Spenderemo i pochi piccioli del Mic per il Teatro Delle Vittorie. Parleremo con la Rai. Potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione". Fiorello replica: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà i - facebook.com facebook Beatrice Venezi: «Colpita da campagne di odio, dalla Fenice nessuna tutela. Non ho tessere, io lasciata sola» x.com