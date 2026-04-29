BATTITI LIVE SPRING | IL RICCO CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVIN

Da mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via “Tim Battiti Live Spring”, una versione speciale del festival musicale. Lo show si presenta con un ricco cast e vede alla conduzione Michelle Hunziker, accompagnata da Alvin. La trasmissione si svolge in un’unica serata e costituisce una delle principali proposte della rete per la stagione primaverile.

Da mercoledì 29 aprile, in prima serata, su Canale 5 al via “ TIM Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del festival musicale con Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin. Dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della prima puntata saliranno sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga. E ancora a Battiti Live Spring vedremo Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico, così si legge nella nota ufficiale.🔗 Leggi su Bubinoblog

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