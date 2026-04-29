Basilicata nuovo volto al comando del Consiglio | arriva Travaglio

Nella regione Basilicata, è stato annunciato il nuovo incarico al vertice dell'Assemblea legislativa. Gerardo Travaglio, infatti, ha ricevuto la nomina a Direttore Generale dell'ente. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un cambiamento nella struttura amministrativa regionale. La nomina è stata comunicata attraverso un atto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di insediamento.

? Cosa sapere Gerardo Travaglio è nominato Direttore Generale dell'Assemblea legislativa della Regione Basilicata.. L'ex direttore del Parco Nazionale del Pollino sostituisce il dirigente uscente Nicola Antonio Coluzzi.. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata ha ufficializzato la nomina di Gerardo Travaglio a Direttore Generale dell’Assemblea lucana, segnando un cambio di passo nella gestione amministrativa dell’organo legislativo regionale. La decisione è stata comunicata attraverso i canali informativi dell’istituzione regionale. Il nuovo incarico ricopre una posizione centrale per il funzionamento delle istituzioni, affidando la direzione tecnica e gestionale a un profilo con una lunga storia di servizio nelle amministrazioni del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, nuovo volto al comando del Consiglio: arriva Travaglio Notizie correlate Basilicata: emergenza meteo, industria ed energia al vaglio del ConsiglioIl 14 aprile prossimo, il Consiglio regionale della Basilicata affronterà l’emergenza meteo. Basilicata, il centrodestra blindata: Bardi resta al comandoI leader dei gruppi consiliari della coalizione di centrodestra in Basilicata hanno manifestato la loro totale fiducia e un appoggio deciso verso il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata: I pazienti lucani non possono più aspettare. La sfida del nuovo direttivo; Società di Mutuo Soccorso di Avigliano, dopo 152 anni la prima presidente donna; Giordano nuovo coordinatore del Movimento Cinque Stelle della Basilicata: ecco le sue parole; Basilicata 18 milioni per lo sport | nuovi impianti e rigenerazione. La sfida della Basilicata: trasformare l’indice di vecchiaia in un indice di vitalitàA Potenza si è tenuto il Congresso regionale della UIL Pensionati di Basilicata dal titolo Radici nel domani. L'esperienza come energia per le nuove generazioni. Annalisa Percoco, dottoressa di ric ... vita.it Basilicata a Hong Kong, vetrina sull’Asia per l’agroalimentare lucanoLa Basilicata porta le sue eccellenze agroalimentari a Hong Kong alla manifestazione Maestri del Gusto. La Regione punta su relazioni e nuovi mercati in Asia. trmtv.it COSTA JONICA LUCANA SOTTO OSSERVAZIONE La sinergia tra Capitaneria di Porto di Taranto e ARPA Basilicata rafforza la vigilanza ambientale lungo il litorale - facebook.com facebook Basilicata, Forza Italia ora vuol mandare via la coordinatrice Casellati. E lei si oppone al congresso. La ministra si aggrappa al suo ruolo, Bardi vuole un cambio. @salvini_giacomo x.com