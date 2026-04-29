Una barriera installata su viale Santa Maria, a chiusura del passaggio a livello, continua a essere al centro dell’attenzione. La questione riguarda la data in cui sarà rimossa, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La presenza della barriera crea ancora disagio per chi percorre la strada, mentre i residenti attendono aggiornamenti sulla tempistica dell’intervento.

Rimane di attualità il problema della barriera posta su viale Santa Maria, a chiusura del passaggio a livello. A sollevare la questione sono i capigruppo di minoranza Ilaria Chiodo, Laura Zanibelli, Simone Beretta, Andrea Bergamaschini e Giovanni De Grazia, che hanno presentato un’interrogazione al sindaco Fabio Bergamaschi, non tanto sulla questione dell’attraversamento per pedoni e ciclisti, ma sull’ impatto paesaggistico della barriera. "In data 11 dicembre 2024 – affermano i consiglieri – la Soprintendenza ha espresso parere favorevole al posizionamento della barriera, con alcuni distinguo: che avesse carattere di provvisorietà, vale a dire 180 giorni, che la scelta dei materiali e dei colori migliorasse gli aspetti di permeabilità visiva e integrazione con il contesto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barriera su viale Santa Maria: "Si dica quando sarà eliminata"

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