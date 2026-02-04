Quando l’opera diventa memoria | il Comune di Treviglio cerca storie su Santa Maria Rossa

Treviglio si prepara a trasformare i ricordi di una comunità. Il Comune ha annunciato che al Museo Storico e Archeologico nascerà un’installazione d’arte che racconterà le storie di chi ha vissuto e frequentato la chiesa di Santa Maria Rossa. L’obiettivo è far diventare memoria collettiva le testimonianze dei cittadini, creando un’opera che unisca passato e presente.

Treviglio. Un’installazione d’arte “site specific” prenderà forma al nuovo Museo Storico e Archeologico di Treviglio, trasformando in opera i ricordi e le testimonianze dei cittadini legati alla chiesa di Santa Maria Rossa. Il Comune invita, attraverso un appello, tutte le cittadine e i cittadini che abbiano vissuto o vivano ancora nel quartiere, che abbiano frequentato o abbiano un legame speciale con la chiesa: racconti, ricordi ed esperienze personali potranno contribuire al processo creativo dell’opera e diventare parte integrante del nuovo museo. L’assessorato alla Cultura ha deciso infatti di incaricare la giovane artista Chiara Smedile, menzione speciale al Premio d’Arte Città di Treviglio 2025, per realizzare un’opera site specific: di fatto, un’ installazione d’arte pensata e progettata esclusivamente per questo spazio, affinché possa integrarsi armoniosamente con il contesto fisico e sociale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Santa Maria Rossa

Il nuovo Museo Storico-Archeologico di Treviglio, situato nella struttura di Santa Maria Rossa, si distingue per i suoi tre piani, la mediateca, gli spazi dedicati alla biblioteca ragazzi e aree specifiche per le scuole.

Ultime notizie su Santa Maria Rossa

