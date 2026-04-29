Banco Alimentare della Sicilia rinnova la governance | Pietro Maugeri confermato presidente

L’assemblea dei soci di Banco Alimentare della Sicilia ODV si è riunita per approvare il bilancio e rinnovare gli organi direttivi. Durante l’incontro, è stato confermato Pietro Maugeri come presidente. La riunione ha visto la presenza dei rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni coinvolte nel progetto. La decisione di mantenere la stessa guida è stata comunicata ufficialmente al termine dell’assemblea.

Si è conclusa l’assemblea dei soci di Banco Alimentare della Sicilia ODV, che ha sancito l'approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi direttivi. L'assemblea ha confermato all'unanimità Pietro Maugeri alla guida dell’organizzazione per il quarto mandato.Il nuovo consiglio direttivo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate La Fipe Confcommercio Roma rinnova i vertici: Sergio Paolantoni confermato presidenteSergio Paolantoni è stato confermato per i prossimi 5 anni presidente della Fipe Confcommercio Roma. Si rinnova il Comitato territoriale Romagna Marche di Crédit Agricole. Paolo Maggioli confermato presidenteAvviato nel 2019, il Comitato svolge una funzione di raccordo tra il territorio e la banca coinvolgendo figure di spicco dell’economia locale e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Patate e cipolle donate, logistica a sostegno della solidarietà; Banco Alimentare: Richiesta di soldi alle persone in difficoltà economica? Notizia falsa, ecco cosa è accaduto; Catania: seminario Etica e società a Economia il 30; Il resto che vale per il sogno della onlus Vite Cambiate: una casa per bambini in difficoltà. Banco Alimentare, donazione anche da detenuti Ipm CataniaAnche i detenuti dell'Istituto penale per i minorenni (Ipm) di Catania Bicocca hanno contribuito alla Giornata nazionale della Colletta alimentare. Lo hanno fatto donando dei pacchi con marchio Banco ... ansa.it Banco alimentare, Guarino (Movimento del Popolo Siciliano): Chiedere soldi ai poveri è indegnoAlcuni cittadini palermitani hanno segnalato al Movimento del Popolo Siciliano una situazione definita da molti come una vergogna sociale e uno schiaffo morale alla povertà. Le segnalazioni riguar ... blogsicilia.it Si è conclusa l’assemblea del Banco Alimentare della Sicilia ODV: approvato il bilancio e rinnovati gli organi direttivi. Confermato all’unanimità Pietro Maugeri alla guida dell’organizzazione per il quarto mandato. https://www.freepressonline.it/2026/04/29/ban - facebook.com facebook