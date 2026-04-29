L'ex sindaco di Napoli ha presentato un esposto contro il Comune riguardo alla modifica del progetto di bonifica a Bagnoli. La nuova proposta prevede una diversa modalità di riempimento della colmata, che potrebbe impedire l'accesso alla spiaggia pubblica. La questione riguarda principalmente i cambiamenti apportati al piano originario di riqualificazione dell'area, con possibili conseguenze sulla fruibilità della zona.

? Cosa sapere De Magistris denuncia il Comune di Napoli per il cambio di piano a Bagnoli.. La nuova strategia di piombatura della colmata rischia di bloccare la spiaggia pubblica.. Luigi de Magistris accusa il Comune di Napoli e il Governo di aver sabotato la bonifica di Bagnoli, trasformando un progetto di riscatto ambientale in una manovra decisa tra segrete stanze. L’ex sindaco punta il dito contro le nuove scelte amministrative che hanno ribaltato i piani per il quartiere e il borgo di Coroglio, mettendo a rischio la restituzione della costa ai cittadini. Il cuore della contesa riguarda il destino del litorale e la gestione dei residui inquinanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnoli, il caso della bonifica: de Magistris denuncia il rischio cemento

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