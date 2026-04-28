Bagnoli de Magistris | I poteri forti hanno eliminato la bonifica

Durante un’intervista rilasciata a NapoliToday, l’ex sindaco di Napoli ha attribuito ai poteri forti la responsabilità di aver eliminato la bonifica a Bagnoli, rivolgendo un’accusa diretta al Comune e al Governo. La dichiarazione si inserisce in un quadro di critiche rivolte alle decisioni prese riguardo alla gestione dell’area. Nessun commento è stato fatto su eventuali conseguenze o moventi, e le affermazioni sono state riportate integralmente senza analisi aggiuntive.

Un atto di accusa per Comune di Napoli e Governo. È quello lanciato da Luigi de Magistris in una lunga intervista rilasciata nella redazione di NapoliToday. Al centro del discorso la riqualificazione di Bagnoli, i lavori per l'America's Cup e il passaggio dalla rimozione della colmata alla sua.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Comune di Napoli, Formisano: Luigi De Magistris ricade su vecchi errori puntando sul tema BagnoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Napoli, De Magistris sul centro sportivo: «Accordo vicino con Pozzuoli ma Bagnoli resta l’area ideale»Napoli, De Magistris sul centro sportivo: «Accordo vicino con Pozzuoli ma Bagnoli resta l’area ideale»"> Il progetto del nuovo centro sportivo del... Contenuti e approfondimenti Bagnoli, de Magistris: noi non abbiamo cambiato idea, e’ cambiato il Presidente del ConsiglioIl Ministro per la Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti, il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca e il sindaco Luigi de Magistris, hanno siglato presso la Prefettura del capoluogo ... affaritaliani.it De Magistris e De Luca: ex sindaco ed ex governatore danno battaglia a Manfredi su BagnoliSe è vero che il nemico del mio nemico è mio amico, allora l'asse fra l'ex sindaco Luigi de Magistris e l'ex presidente della Regione Vincenzo De Luca contro il sindaco di Napoli in carica Gaetano ... fanpage.it