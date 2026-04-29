Baciare mi piace tantissimo L’addio a Buona Domenica? Sono andata contro tutto e tutti ho pagato un bel prezzo | parla Paola Barale

Paola Barale è tornata in televisione dopo quasi vent’anni, partecipando al programma “Citofonare Rai 2” come co-conduttrice. Ha affiancato Paola Perego, sostituendo temporaneamente Simona Venturà. Durante un’intervista, ha commentato il suo addio a “Buona Domenica”, affermando di aver agito contro tutto e tutti e di aver pagato un prezzo elevato. La showgirl ha anche dichiarato di amare molto il gesto di baciare.

Paola Barale è tornata in televisione. A quasi vent’anni di distanza dalla sua ultima esperienza come conduttrice, la showgirl ha fatto il suo ingresso nel cast di “Citofonare Rai 2” per affiancare Paola Perego, in sostituzione di Simona Ventur a. Escludendo le partecipazioni ai reality show, la sua ultima apparizione in un ruolo analogo risale al 2005, anno in cui lasciò “Buona Domenica”. In occasione di questo rientro, Barale ha rilasciato un’intervista al settimanale F, tracciando un bilancio della sua vita professionale e privata. L’allontanamento dalla televisione, spiega, non fu una scelta definitiva: “Ma io non me ne andai pensando di abbandonare la tv per sempre, anzi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Baciare mi piace tantissimo. L’addio a Buona Domenica? Sono andata contro tutto e tutti, ho pagato un bel prezzo”: parla Paola Barale Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Andrea Delogu: «Cosa non mi piace degli uomini? Quando sono troppo gentili. Delle donne mi piace tutto»Diffidenza in amore? La vincitrice dell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle, al quale ha gareggiato e primeggiato affiancata dal ballerino Nikita... “Torno a condurre in tv dopo 20 anni, per la prima volta in Rai. Credo sia un regalo meritato. Ho scelto di indossare la collezione uomo di Armani”: parla Paola Barale“Sono molto emozionata, torno in tv a condurre un programma dopo 20 anni e per la prima volta in Rai. Altri aggiornamenti Si parla di: Mago Forest: Non mi sono mai sentito ridicolo. Fazio? Gli devo tanto, mi richiamò in tv quando la mia carriera sembrava finita; Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa.