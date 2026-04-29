Nella 34ª giornata del Fantacampionato, Luca Ricci guida la Baby Bacini con 107,5 punti. La formazione si avvicina alla vetta con un 4-3-3 considerato perfetto. I risultati ottenuti questa settimana contribuiscono a consolidare la posizione in classifica. La squadra ha ottenuto un risultato positivo grazie alle prestazioni dei suoi giocatori, mantenendo alta l’attenzione sulla corsa ai primi posti.

? Cosa sapere Luca Ricci guida la Baby Bacini con 107,5 punti nella 34ª giornata del Fantacampionato.. Il primato in classifica garantisce al tecnico un voucher Valtur da 1000 euro.. Luca Ricci conquista la vetta della 34ª giornata del Fantacampionato con la squadra Baby Bacini, segnando un punteggio di 107,5 grazie a una prestazione collettiva senza sbavature. Il successo del fantallenatore arriva attraverso una gestione magistrale del modulo 4-3-3, che ha permesso di raccogliere un bottino di bonus estremamente generoso. La vittoria non è stata solo frutto della fortuna, ma di una combinazione perfetta tra titolari impeccabili e l’apporto decisivo di due elementi subentrati in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baby Bacini trionfa: 107,5 punti e un 4-3-3 perfetto verso la vetta

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