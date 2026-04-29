Azione nuova sede a Napoli Luigi Bosco | Pronti per la sfida delle Comunali 2027

A Napoli, è stata inaugurata la nuova sede di Azione, con la partecipazione del segretario nazionale e di altri esponenti del partito, tra cui il segretario regionale e i dirigenti campani. La cerimonia si è svolta alla presenza di diverse figure di rilievo, tra cui il segretario nazionale e la vice segretaria, mentre l’attenzione si concentra sulla sfida delle prossime elezioni comunali del 2027.

A Napoli è stata inaugurata la nuova sede cittadina di Azione, alla presenza del segretario nazionale Carlo Calenda, di Ettore Rosato, della vice segretaria nazionale Francesca Scarpato, del segretario regionale Luigi Bosco e dei dirigenti campani del partito. L’apertura segna un passo nel rafforzamento del radicamento territoriale del movimento in vista delle elezioni comunali del 2027. La nuova sede viene indicata come punto di riferimento politico e organizzativo per la città, in un contesto di crescita del partito sul territorio. Bosco ha definito l’iniziativa come l’avvio di una fase politica più strutturata, sottolineando l’adesione di imprenditori e professionisti e rivendicando una proposta alternativa basata su competenze e pragmatismo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Nuova sede per l’oratorio “San Giovanni Bosco“CITTÀ DI CASTELLO - L’oratorio San Giovanni Bosco ha scritto una nuova pagina della sua lunga storia inaugurando la sede in via Pomerio San Girolamo,... Elezioni comunali, la squadra di Zambrano: sfida tra big in "Oltre-Azione", "Forza Salerno" prende formaLa corsa a sindaco dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri Armando Zambrano entra nel vivo con la definizione, ormai quasi ultimata della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Azione si radica a Napoli: inaugurata la nuova sede cittadina - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; SANTA MARIA CAPUA VETERE – La fedelissima di Bosco entra in consiglio comunale, Azione avrà un gruppo a 3 ed è pronta a chiedere un posto in giunta; Hackathon School Edition II: quando la scuola diventa davvero esperienza; ANAS: IL PROGETTO NON ABBANDONARE UNA PARTE DI TE VINCE IL PREMIO LA PENNA D’OCA DEL CAMPIDOGLIO. Azione si radica a Napoli: inaugurata la nuova sede cittadinaAlla presenza del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, del vice segretario nazionale con delega all'organizzazione Ettore Rosato, della vice ... napolivillage.com Azione si radica a Napoli: inaugurata la nuova sede cittadina. Luigi Bosco: "Pronti per la sfida delle Comunali 2027" Vita Web Tv #calenda #azione #sedeanapoli #comunali2027 - facebook.com facebook