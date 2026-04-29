Negli ultimi dieci anni, il numero di avvocati iscritti all'albo in Italia si è ridotto di circa 6.400 unità, portando il totale a una cifra inferiore rispetto al passato. Nel frattempo, il reddito medio annuo di professionisti del settore si attesta intorno ai 52.000 euro. Questi dati indicano una ripresa nel settore legale, con un incremento della contribuzione economica e una percezione più positiva della professione.

L’avvocatura italiana ritrova slancio e fiducia. Dopo un decennio di trasformazioni profonde infatti tornano a crescere i redditi, si rafforza il contributo economico della professione e migliora la percezione degli stessi avvocati. Sotto la superficie emergono comunque sfide decisive: ricambio generazionale, equilibrio interno e sostenibilità nel lungo periodo. È la fotografia restituita dal Rapporto sull’Avvocatura 2026 frutto della collaborazione tra Cassa Forense e Censis, che nel suo decimo anniversario racconta una professione in trasformazione. In discesa il numero degli avvocati nel nostro Paese: nel rapporto di Cassa forense e Censis presentato in Parlamento, si legge che nel 2025 i legali sono pari a “228.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Avvocati, in 10 anni 6.400 in meno. Reddito medio: 52mila euro

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