Autostrada A28 chiude l' uscita di Cimpello

L'autostrada A28 sarà chiusa all’altezza dell’uscita di Cimpello a partire da lunedì 4 maggio alle 20:00. La chiusura riguarderà il tratto tra Cimpello e Praturlone, interessando la corsia Sud in direzione Portogruaro. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di rifacimento dell’asfalto. La strada resterà chiusa fino al completamento delle operazioni.

Cantiere in arrivo sull'autostrada A28. Dal prossimo lunedì 4 maggio, alle ore 20:00, scatterà la chiusura del tratto compreso tra Cimpello e Praturlone per consentire il rifacimento dell'asfalto della corsia Sud, in direzione Portogruaro. I lavori termineranno nella notte tra sabato 9 maggio e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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