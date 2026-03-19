Giustizia al bivio | domani con Gazzetta del Sud un inserto speciale di 8 pagine con la guida completa al referendum

Domani, sulla Gazzetta del Sud, sarà pubblicato un inserto speciale di otto pagine dedicato alla guida completa al referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi su questa questione. L’inserto fornisce informazioni chiare e dettagliate sui temi coinvolti.

Nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Domani, Gazzetta del Sud ha scelto di offrire ai lettori uno strumento di analisi necessario: un inserto speciale di otto pagine interamente dedicato alla prossima consultazione referendaria. Un vademecum tecnico e politico per non arrivare impreparati davanti all'urna. Il testo e il vademecum del voto L'inserto si apre con l'analisi puntuale del testo della riforma. Non una semplice rassegna di commi, ma una scomposizione dei quesiti per capire cosa cambierebbe davvero nei tribunali e nella vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giustizia al bivio: domani con Gazzetta del Sud un inserto speciale di 8 pagine con la guida completa al referendum Articoli correlati Leggi anche: Il compleanno del Carlino . Domani un inserto speciale Segui la Formula 1 con G+. Promo speciale: un anno di Gazzetta a partire da 0,99€ al meseÈ tutto pronto per il primo GP di Formula 1: domenica in Australia parte il Mondiale della grande rivoluzione regolamentare.