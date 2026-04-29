Attentato a Trump la verità sulla foto di Stephen Miller e della moglie Katie

Circola sui social un’immagine di Stephen Miller, consigliere dell’ex presidente, mentre si allontana velocemente da una sala insieme alla moglie, Katie. La foto mostra Miller con un’espressione accigliata e in movimento, mentre la donna lo segue a breve distanza. La fotografia è stata condivisa online, suscitando discussioni tra gli utenti. Nessuna informazione ufficiale accompagna l’immagine, né si conoscono i motivi di quella fuga improvvisa.

Circola sui social l’immagine di Stephen Miller, consigliere di Donald Trump, mentre si allontana concitato da una sala insieme alla moglie Katie. Secondo la narrazione che accompagna il post, Miller starebbe usando la consorte, in stato di gravidanza, come «scudo umano» per proteggersi dai colpi esplosi durante l’ attentato all’ex Presidente dell’aprile 2026. Si tratta di una notizia falsa, frutto di una interpretazione distorta della dinamica dei fatti. Per chi ha fretta. La foto è reale (scattata da Getty Images), ma la descrizione è completamente ribaltata.. Diverse immagini confermano che Miller è rimasto accovacciato sopra la moglie per proteggerla prima di scortarla verso l’uscita.🔗 Leggi su Open.online

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