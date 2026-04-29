Atletico Madrid Arsenal LIVE 0-0 | inizia il match

Alle 21 si è aperto al Riyadh Air Metropolitano il match tra Atletico Madrid e Arsenal, valido per la semifinale d’andata di Champions League. La partita è iniziata senza reti sul tabellone e vede le due squadre impegnate in una fase di studio e pressione. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i tifosi presenti allo stadio che seguono attentamente ogni azione.

Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan. Leao un punto di riferimento, sarebbe bellissimo essere il suo erede» Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Atletico Madrid vs Arsenal - LEG 1 UCL Semi-Final 2026 Gameplay

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