Il sindaco di Atene ha annunciato l’intenzione di sospendere l’assegnazione di nuove licenze alberghiere nel centro storico della città. La decisione riguarda circa 35 mila posti letto distribuiti nei quartieri più visitati, con l’obiettivo di ridurre il numero di turisti e di alleggerire la pressione sulle strutture e sui servizi locali. La proposta si inserisce in un'azione più ampia volta a contenere il fenomeno dell’overtourism nella capitale.

? Cosa sapere Il sindaco Haris Doukas propone il blocco delle licenze alberghiere ad Atene.. La misura mira a limitare i 35 mila posti letto nei quartieri storici.. Otto milioni di visitatori annui contro i 700 mila residenti: il sindaco Haris Doukas lancia un ultimatum alla gestione del turismo ad Atene per evitare che la capitale diventi un immenso albergo. La pressione antropica sta trasformando i quartieri storici, con Plaka che registra presenze doppie rispetto al passato. Il primo amministratore della città, eletto con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e il verde urbano attraverso la piantumazione di quasi 4 mila alberi e la creazione di nuovi parchi, giardini, aree gioco e piste ciclabili, avverte che le migliorie infrastrutturali non bastano più a contenere l’impatto dell’overtourism.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atene contro l’overtourism: stop agli hotel per salvare la città

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