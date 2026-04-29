Atalanta trionfo folle | basta un miracolo di Anelli per la Coppa

L’Atalanta Primavera ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus 5-2 ai rigori dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. La partita si è disputata mercoledì 29 aprile 2026 e ha segnato il ritorno del club bergamasco sul tetto del torneo dopo 23 anni di assenza. Un gol di Anelli durante i tempi supplementari ha deciso la sfida, portando la squadra alla vittoria.

? Cosa sapere L'Atalanta di Zanchi batte la Juventus 5-2 ai rigori mercoledì 29 aprile 2026.. Il trionfo della Primavera bergamasca interrompe un digiuno di 23 anni in Coppa Italia.. L’Atalanta conquista la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai calci di rigore per 5-2 mercoledì 29 aprile 2026, interrompendo un digiuno che durava da ben 23 anni. La sfida, conclusasi con un pareggio di 1-1 nei tempi regolamentari dopo il gol decisivo di Isoa al 94?, ha i nerazzurri di Zanchi prevalere in una lunghissima serie di inevitabili dislivelli dal dischetto. Il dramma dei novanta minuti e l’eroismo di Anelli. La cronologia della finale ha seguito un ritmo spezzato, dove la tensione è salita a ogni scontro fisico tra le due formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta, trionfo folle: basta un miracolo di Anelli per la Coppa Atalanta-Bayern Monaco, il commento di Fabio Capello | Champions League Notizie correlate All'Atalanta la Coppa Italia Primavera, Juventus sconfitta ai rigori. Decisivo il portiere AnelliL’Atalanta ha vinto la Coppa Italia Primavera battendo la Juventus ai rigori, dopo averla raggiunta sul pari (1-1) a otto secondi dalla fine dei... Miracolo Samb: doppietta folle di Lonardo al 99? salva la squadra? Cosa sapere Lonardo segna doppietta al 99' al Benelli di Pesaro salvando la Samb. Contenuti utili per approfondire Cinque finali per l’Atalanta, ma potrebbero non bastareMolto dipenderà anche dal risultato della finale di Coppa Italia del 13 maggio, anche se non sarà direttamente protagonista l’Atalanta. Se dovesse vincere l’Inter, avrà il settimo posto in Conference ... calcioatalanta.it Atalanta, turnover massiccio per una squadra così fragile. I fischi sono per l'approccio, basta giocare senza cuoreI fischi dei bergamaschi come ultimo allarme: l’Atalanta si deve ritrovare, o finirà travolta da un ridimensionamento inaccettabile. Non per i risultati: si vince e si perde, non si può pensare a un ... bergamo.corriere.it