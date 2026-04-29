Atalanta Juve Primavera LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella finale della Coppa Italia Primavera 202526 si sono affrontate le squadre di Atalanta e Juventus. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato. Sono stati forniti dettagli sulla cronaca dell'incontro e sui momenti salienti, offrendo un quadro completo di quanto avvenuto sul campo durante l'evento.

Nico Gonzalez Juve, l’Atletico ha deciso: non farà scattare l’obbligo di riscatto. Cosa può succedere ora Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni. I dettagli sul futuro dell’argentino Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Atalanta - Juventus 0 - 1 Brutta Bega, la risolve Boga

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La finale di Coppa Italia Primavera è alle porte: in campo l’Atalanta di mister Giovanni Bosi, che sfiderà la Juventus. La gara, in programma domani, mercoledì 29 aprile all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano inizierà alle ore 17.00 e vedrà in campo il borgota - facebook.com facebook

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