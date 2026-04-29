Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE | si vede la Dea doppia occasione per Camara! Risponde Merola

Nella finale di Coppa Italia Primavera, Atalanta e Juventus si sono affrontate senza segnare gol, terminando il match con un risultato di 0-0. Durante l'incontro, la squadra di casa ha avuto due occasioni per sbloccare il risultato, entrambe create da Camara, mentre Merola della Juventus ha risposto prontamente. La partita ha visto diverse azioni pericolose, con un andamento equilibrato tra le due formazioni.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 17? Ancora Merola – Altra conclusione del numero 21, questa volta centra la porta ma raccoglie docilmente Anelli. 15? Tiro Merola – Si rivede in avanti la Juve. Tentativo dal limite di Merola, pallone che non inquadra di molto il bersaglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: si vede la Dea, doppia occasione per Camara! Risponde Merola Notizie correlate Atalanta Juve Primavera LIVE: le scelte di Padoin per la finale. Durmisi guida l’attacco supportato da Tiozzo e Meroladi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Juve Genoa Primavera 2-0 LIVE: Merola raddoppia con un destro secco!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Atalanta-Juventus U20 0-0: ci prova Makiobo in avvio, palla di poco a lato2' – Juventus propositiva in avvio di match. 1' – Tiro Juve – Idele prova a liberare l'area, palla a Makiobo che controlla e con il sinistro dal limite per ... tuttojuve.com Atalanta Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook Oggi ci sarà la finale di #CoppaItalia Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17.00 tra #Juve e #Atalanta Juventusnews24 sarà presente allo stadio per raccontarvi la partita minuto per minuto Supportiamo i ragazzi per questa grande i x.com