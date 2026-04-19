Docenti ingressi gratis in musei e siti di interesse culturale | come fare

In tutta Italia, i docenti di ogni ordine e grado, sia con contratto stabile che a termine, hanno diritto all’ingresso gratuito in musei e siti di interesse culturale appartenenti allo Stato. Questa possibilità si applica a livello nazionale e permette loro di visitare gratuitamente queste strutture. Per usufruire dell’ingresso gratuito, è necessario presentare un documento di riconoscimento valido che attesti il ruolo di docente.

Sull'intero territorio nazionale, tutti i docenti italiani, sia di ruolo che con un contratto a termine, possono visitare gratuitamente i musei e i siti di interesse turistico se appartenenti allo Stato. Per usufruire di questa agevolazione devono necessariamente esibire documentazione che attesti la categoria lavorativa di appartenenza. Modello in allegato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Roma Pasqua 2026: musei aperti, ingressi gratis e percorsi per famiglieLa città eterna si trasforma in un grande spazio culturale aperto a tutti, dal 1° al 6 aprile 2026, con ingressi gratuiti e percorsi dedicati alle... Giornata della donna: musei e siti siciliani aperti gratis per celebrare l’8 marzoLa Regione Sicilia aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura, offrendo ingressi gratuiti in musei, parchi archeologici e luoghi storici per...