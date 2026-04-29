Asili nido a Latina | blindati i posti si cerca il fondo extra

A Latina si lavora per mantenere i posti disponibili negli asili nido senza riduzioni, secondo quanto assicurato dall'assessora competente. Il Comune prevede di approvare una variazione di bilancio dopo aver concluso l'iter del rendiconto il 30 aprile, con l'obiettivo di trovare risorse aggiuntive. La questione dei posti a disposizione rimane al centro delle discussioni tra amministrazione e famiglie interessate.

? Cosa sapere L'assessora Federica Censi garantisce i posti negli asili nido di Latina senza tagli.. Il Comune prevede una variazione di bilancio dopo l'approvazione del rendiconto il 30 aprile.. L’assessora alla Pubblica istruzione di Latina, Federica Censi, ha garantito durante la commissione al ramo presieduta da Mauro Anzalone che i posti e il personale degli asili nido non subiranno alcuna riduzione o taglio. La riunione è stata convocata per dissipare le preoccupazioni sollevate da forze politiche e sindacati riguardo alla tenuta del servizio. Secondo quanto riferito da Censi, l’obiettivo dell’amministrazione è mantenere invariato il numero attuale di posti per i bambini o, se possibile, incrementarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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