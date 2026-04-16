Sembra Santorini ma si trova in Florida | Alys Beach è la città bianca da visitare in estate
Alys Beach, in Florida, è una località che richiama l’aspetto di Santorini grazie alle sue case completamente bianche. Situata lungo la costa, questa città si distingue per le sue architetture luminose e il paesaggio mediterraneo, offrendo un’alternativa meno affollata alla celebre isola greca. Durante l’estate, rappresenta una meta popolare per chi cerca un luogo tranquillo con un’atmosfera caratterizzata da case bianche e strade ordinate.
Siete stanchi delle folle eccessive di Santorini? In Florida esiste una suggestiva alternativa all'isola greca: si chiama Alys Beach ed è contraddistinta da meravigliose case total white.🔗 Leggi su Fanpage.it
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