La Camera ha approvato la prima fase di una riforma costituzionale che conferisce nuovi poteri a Roma Capitale. La decisione ha visto l’astensione del Partito Democratico, mentre il presidente del Consiglio ha espresso sorpresa per questa scelta. La modifica riguarda specifici aspetti relativi all’amministrazione della città e al suo ruolo nel quadro costituzionale. Ora il provvedimento passa all’esame delle altre fasi parlamentari prima di diventare legge.

AGI - Primo via libera della Camera alla riforma costituzionale che attribuisce maggiori poteri a Roma Capitale. I voti a favore sono 159, i contrari 33 e 55 gli astenuti. Oltre alla maggioranza, hanno votato sì anche i deputati di Azione. Hanno invece votato contro Avs e M5s, mentre si sono astenuti i deputati di Iv e Pd. La riforma costituzionale - che passa ora all’ esame del Senato - modifica l’ articolo 114 della Costituzione inserendo Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica. In particolare, si stabiliscono le materie di competenza legislativa del nuovo ente e si prevede l’approvazione di una legge rinforzata dello Stato contenente l’ ordinamento di Roma Capitale e che stabilisce forme di decentramento amministrativo determinandone i principi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Arrivano più poteri, Roma Capitale entra in Costituzione. Il Pd si astiene, stupore di Meloni

Notizie correlate

Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: “Amarezza e stupore”(Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato oggi in prima lettura il Ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale con 159 sì, 33 no e 55...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arrivano più poteri, Roma Capitale entra in Costituzione. Il Pd si astiene, stupore di Meloni; Primo via libera della Camera alla riforma per Roma Capitale; Primo ok al ddl Roma Capitale. Meloni attacca il Pd: Stupore e amarezza per l’astensione; Poteri a Roma Capitale, perché la riforma nasce mezza morta.

Arrivano più 'poteri', Roma Capitale entra in CostituzioneUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Poteri speciali per Roma, via libera alla Camera senza i voti del Partito democraticoIl testo, in prima lettura, è stato votato favorevolmente dal centrodestra e da Azione. Avs e M5s contrari, Pd e Iv astenuti. romatoday.it

️ Il 3 maggio, come ogni prima domenica del mese, torna l’appuntamento con i musei gratis per tutti. A Roma questa non è l’unica occasione per visitare gli spazi museali cittadini: dallo scorso febbraio i residenti nella Capitale e nella Città Metropolitana p - facebook.com facebook

Meloni dà a Roma capitale una scatola vuota, riconoscimento formale e niente fondi, e la colpa naturalmente è di Schlein Scoppia il caso Minetti e cercano di far passare Mattarella come un babbeo Ma a forza di balle spaziali Il Foglio esattamente dove vuole x.com