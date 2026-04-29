Arezzo tutti promossi

Arezzo ha concluso la stagione sportiva con tutti i giocatori promossi. La squadra ha terminato il campionato con risultati positivi e nessun calciatore ha subito una retrocessione o una sanzione. La dirigenza ha comunicato ufficialmente le decisioni riguardo ai vari contratti e alle prossime mosse per la stagione futura. La fine del torneo segna un momento di stabilità per il club, con tutte le figure inquadrate nel nuovo ciclo.

di Luca Amorosi e Andrea Lorentini AREZZO Finito il campionato nel migliore dei modi, ecco il pagellone di una stagione straordinaria, coronata con la promozione in B: VENTURI 8 Oltre 700 minuti con la porta inviolata ciliegina sulla torta di una stagione dove ha garantito affidabilità ed esperienza. Determinante soprattutto ra gennaio e febbraio. TROMBINI 6 Voto di stima. Una stagione da vice vissuta interamente in panchina, ma sempre pronto a sostenere da fuori i compagni. DE COL 7 Partito in sordina, nel corso della stagione si è alternato con Renzi quale titolare a destra. Ha risposto presente quando Bucchi si è affidato alla sua esperienza nelle ultime partite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo, tutti promossi Panchine anti barbone e fontana asciutta, i commenti ai Giardini del Porcinai Notizie correlate Juventus-Bologna 2-0, i top e i flop: tutti promossiLa Juventus vince la sfida casalinga contro il Bologna e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Leggi anche: La malagiustizia e il caso di Padre Fedele Bisceglia: in carcere da innocente, poi tutti promossi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Supercoppa serie C: Vicenza in campo sabato 2 maggio ad Arezzo; L’Arezzo è la terza regina della serie C. Toscani promossi dopo 19 anni; Serie C, il terzo verdetto: l’Arezzo è promosso in cadetteria dal girone B. L’Arezzo è la terza regina della serie C. Toscani promossi dopo 19 anniDopo Vicenza e Benevento, ecco l’Arezzo: terza squadra a ottenere la promozione diretta in serie B. I toscani, guidati da Christian Bucchi, hanno avuto la meglio nel testa a testa finale nel girone B ... padovasport.tv Arezzo promosso in Serie B dopo 19 anni | È la terza squadra dopo Vicenza e Benevento (26 aprile 2026)Arezzo promosso in Serie B dopo 19 anni: i granata si mettono alle spalle le annata difficilissima tornando in cadetteria (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Chianti Lovers Week: da Firenze ad Arezzo, il vino diventa un'esperienza itinerante x.com Arezzo, Bucchi: “Promozione impagabile, già dal Napoli avevo capito. I segreti della mia squadra…” https://tinyurl.com/3ycvxfce - facebook.com facebook