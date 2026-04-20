Juventus-Bologna 2-0 i top e i flop | tutti promossi

La Juventus ha battuto il Bologna con il punteggio di 2-0 in una partita giocata in casa. La vittoria permette ai bianconeri di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. La gara ha visto alcuni giocatori distinguersi, mentre altri hanno avuto prestazioni meno positive. Le formazioni sono scese in campo con diverse strategie e schieramenti, e l’esito finale ha consolidato la posizione della squadra in classifica.

La Juventus vince la sfida casalinga contro il Bologna e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Jonathan David ha subito sbloccato il match dopo appena 90 secondi dal fischio d’inizio e nel primo tempo la Juventus ha sprecato numerose occasioni da gol. A inizio secondo tempo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Bologna 2-0, i top e i flop: tutti promossi Bologna-Napoli 2-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Juventus-Como 0-2 i top e i flop: tutti bocciatiLa Juventus cade in casa e perde malamente 2-0 contro il Como di Cesc Fabregas nella peggior prestazione dell’era spallettiana. Leggi anche: Juventus, top e flop Atalanta-Juventus 3-0: si salva solo Locatelli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights; David e Thuram: la Juventus batte il Bologna 2-0 e vede la Champions; Juventus-Bologna 2-0: gli highlights; Juventus - Bologna (2-0) Serie A 2025. Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights. Decidono le reti di David e ThuramLa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileJuve-Bologna, sfida della 33° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it Il commento di Vincenzo Italiano post Juventus-Bologna L’articolo con le dichiarazioni complete nel link in bio #Bolognafc #JuventusBologna - facebook.com facebook Mettete sul telaio di Spalletti le gomme e il motore giusti Il commento del direttore Guido Vaciago su Juventus-Bologna #Juventus #Bologna #Tuttosport x.com