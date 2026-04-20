Juventus-Bologna 2-0 i top e i flop | tutti promossi

Da ilprimatonazionale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha battuto il Bologna con il punteggio di 2-0 in una partita giocata in casa. La vittoria permette ai bianconeri di avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. La gara ha visto alcuni giocatori distinguersi, mentre altri hanno avuto prestazioni meno positive. Le formazioni sono scese in campo con diverse strategie e schieramenti, e l’esito finale ha consolidato la posizione della squadra in classifica.

La Juventus vince la sfida casalinga contro il Bologna e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Jonathan David ha subito sbloccato il match dopo appena 90 secondi dal fischio d’inizio e nel primo tempo la Juventus ha sprecato numerose occasioni da gol. A inizio secondo tempo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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