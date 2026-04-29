arbitro inter parma designato il fischietto del match

Per la partita tra Inter e Parma, valida per la 35ª giornata di Serie A, è stato designato come arbitro il fischietto Bonacina. La sfida si svolgerà domenica alle 20:45. Questa è la prima volta che l’arbitro dirige una gara tra le due squadre in questa stagione. La designazione è stata comunicata ufficialmente dalla Divisione Arbitrale.

di Francesco Aliperta Arbitro Inter Parma: sarà Bonacina a dirigere la sfida valida per la 35^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20:45. L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per il 35° turno di Serie A, che potrebbe rivelarsi storico per le sorti del campionato. Il posticipo di domenica sera alle ore 20:45 tra l’Inter di Cristian Chivu e il Parma è stato affidato alla direzione di Kevin Bonacina. Il fischietto della sezione di Bergamo avrà l’onore e l’onere di dirigere una gara che, in caso di vittoria nerazzurra, potrebbe sancire matematicamente la conquista del tricolore davanti al pubblico di San Siro. Ad accompagnare Bonacina sul prato del Meazza ci saranno gli assistenti Preti e Palermo, mentre la gestione delle panchine e dei cambi sarà affidata al quarto ufficiale Massimi.🔗 Leggi su Internews24.com

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