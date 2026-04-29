In Europa, i sistemi di arbitraggi variano tra i principali paesi come Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Gli arbitri che dirigono le partite sono professionisti con contratti che possono arrivare a 300.000 euro annui. In questi paesi, la formazione e le modalità di selezione degli arbitri sono regolamentate da specifiche federazioni e associazioni sportive. La loro funzione riguarda incontri di differenti livelli e discipline sportive.

Con il calcio italiano travolto dall'inchiesta sugli arbitri, vediamo come funziona il sistema fischietti nei 4 principali campionati europei. In Inghilterra i direttori di gara sono in mano a un ente terzo, in Germania sistema misto con la Lega. In Francia è in atto un braccio di ferro tra Federcalcio e i club sugli stipendi. In Spagna salario fisso. Gli arbitri inglesi dipendono dalla Pgmol (Professional Game Match Officials Limited), organismo autonomo finanziato congiuntamente da Premier League, English Football League (le altre leghe professionistiche) e Football Association, la Federazione inglese. I fischietti non dipendono quindi dalla federazione, ma da un ente terzo e autonomo, creato ad hoc per staccarsi da chi organizza i campionati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arbitri: ecco come funziona in Europa. Professionisti anche da 300.000 euro all'anno

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