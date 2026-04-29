Applicare l’ombretto su una pelle matura richiede attenzione tecnica e una scelta mirata dei prodotti Quali sono gli step da seguire?

Per le donne con la pelle matura, l’applicazione dell’ombretto richiede alcune accortezze specifiche. È importante scegliere formulazioni leggere e setose, preferibilmente in tonalità neutre o pastello, per evitare un effetto pesante. La preparazione della palpebra con una base uniformante aiuta a migliorare la durata e la resa del trucco. La tecnica prevede anche sfumature delicate e un’applicazione mirata per valorizzare lo sguardo.

Applicare l’ ombretto su una pelle matura richiede attenzione, tecnica e una scelta mirata dei prodotti. Con il passare del tempo, la palpebra tende a perdere tonicità e a evidenziare piccole pieghe, rendendo fondamentale un approccio più delicato e strategico per valorizzare lo sguardo senza appesantirlo. Il primo step è la preparazione: una buona idratazione del contorno occhi è essenziale per levigare la superficie. Dopo la crema, si consiglia l’uso di un primer occhi levigante, che uniforma l’incarnato e migliora la tenuta dell’ombretto evitando accumuli nelle pieghe. Si passa poi alla scelta dei colori: meglio preferire tonalità opache o leggermente satinate, evitando glitter troppo evidenti che tendono a sottolineare le rughe.🔗 Leggi su Amica.it

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