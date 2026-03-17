Quali sono gli spazi e i limiti della discrezionalità tecnica del docente? Una guida a cura di Anna Armone

La funzione del docente si svolge all’interno di un quadro amministrativo che disciplina l’erogazione del servizio di istruzione ed educazione, caratterizzato dalla posizione autoritativa dell’istituzione scolastica. La discussione riguarda gli spazi e i limiti della discrezionalità tecnica del docente, che opera nel rispetto delle norme e delle regole stabilite dall’ordinamento scolastico. La guida è curata da Anna Armone.