Aosta caos per il traffico | 1,8 milioni di auto in più in città

Aosta sta vivendo un aumento del traffico con circa 1,8 milioni di veicoli in più ogni anno che circolano nelle strade urbane. Il Consiglio comunale ha approvato la chiusura delle gallerie di raccordo tra l'autostrada A5 e la strada statale 27, una decisione che provocherà un cambiamento significativo nel flusso veicolare locale. La misura mira a gestire il traffico crescente, ma ha già suscitato reazioni tra residenti e operatori del settore.

? Cosa sapere Il Consiglio di Aosta approva la chiusura delle gallerie di raccordo tra A5 e SS27.. Il blocco devierà 1,8 milioni di veicoli annui sulle strade urbane della città.. Il Consiglio comunale di Aosta si è trasformato in un campo di battaglia dopo il rifiuto della maggioranza di accogliere emendamenti e mozioni riguardanti la chiusura delle gallerie di raccordo tra l’autostrada A5 e la statale 27 del Gran San Bernardo. La decisione, che vede coinvolta la giunta guidata da Rocco, ha scatenato le proteste dei gruppi di minoranza, i quali denunciano una mancanza di trasparenza verso la cittadinanza e accusano l’amministrazione di aver anteposto gli equilibri politici a livello regionale al diritto di informazione degli abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta, caos per il traffico: 1,8 milioni di auto in più in città How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Leggi anche: Como, caos traffico in via Grandi: schianto tra più auto vicino alla Ticosa Cantieri e traffico a Bologna, caos in via Zaccherini Alvisi: “Città paralizzata”Mattinata difficile per la viabilità a Bologna, con traffico in tilt nella zona dell’ospedale Sant’Orsola e in via Zaccherini Alvisi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos per le gallerie chiuse, al Gran San Bernardo cresce la preoccupazione; Caos viabilità, dalla chiusura delle gallerie di Sorreley ai lavori sul ponte di Pont-Suaz; Aosta: Capitale nel caos traffico, Forza Italia attacca la Giunta: Città ostaggio di cantieri e scelte sbagliate; Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos'è successo. Caos Montebianco, Tajani: Va risolta la questione del traforo: è una battaglia politicaIl vicepremier, in missione a Shangai, ha mandato un video messaggio al primo congresso di Forza Italia che si è tenuto in val d'Aosta. Gli svizzeri sono d'accordo al raddoppio: bisogna fare pressing ... torinoggi.it Tg meteo regionale Valle d'AostaLe previsioni per il pomeriggio e la sera. msn.com Valle d' Aosta. Il Forte di Bard dal ponte Hone/Bard 29/4/2026 - facebook.com facebook