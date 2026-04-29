Antitrust Dolomiti Superski | Rimborso da 30milioni di euro Assoutenti | Troppe condizioni

Il Consorzio Dolomiti Superski ha annunciato un rimborso complessivo di 30 milioni di euro destinato agli sciatori, in seguito a un’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La chiusura dell’istruttoria arriva dopo le accuse di una presunta intesa anticoncorrenziale. Tuttavia, Assoutenti ha commentato che le condizioni previste per ricevere il rimborso sono troppe e complicate.

Ammonta a 30 milioni di euro la cifra totale del rimborso agli sciatori proposto dal Consorzio Dolomiti Superski per chiudere l’istruttoria dell’Antitrust su una presunta intesa anticoncorrenziale.La proposta è rivolta agli utenti delle stagioni sciistiche 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 che.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate L'Iran e l'effetto sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada: in Sicilia i maggiori aumenti. Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezziGli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si fanno sentire subito alla pompa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Skipass Dolomiti SuperSki, rimborsi da 30 milioni: la proposta dopo l’intervento dell’Antitrust; Antitrust, Dolomiti Superski propone 30 milioni euro di rimborsi; Dolomiti Superski propone 30 milioni di rimborsi agli sciatori; Antitrust, istruttoria Dolomiti Superski: proposti rimborsi da 30 milioni a sciatori, ma non basta. Dolomiti Superski, 30 milioni di euro per il rimborso degli skipass dopo l'istruttoria sulla concorrenza. Ma non convince AssoutentiBOLZANO/TRENTO/BELLUNO - Trenta milioni di euro di rimborsi agli utenti che hanno acquistato gli skipass: è la proposta avanzata da Federconsorzi Dolomiti Superski (con i ... ilgazzettino.it Antitrust minaccia multa, Dolomiti Superski propone rimborsi sugli skipass agli sciatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Antitrust minaccia multa, Dolomiti Superski propone rimborsi sugli skipass agli sciatori ... tg24.sky.it Skipass troppo cari, Dolomiti Superski vuole rimborsare 30 milioni agli sciatori. Ma incassare è difficile x.com , L’Antitrust indaga da anni sui consorzi sciistici delle Dolomiti (Dolomiti Superski) per presunte intese anticoncorrenziali sui p - facebook.com facebook