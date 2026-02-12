Dopo le proteste dei residenti, le grandi antenne di telefonia in via Tonnini e Molino Mensa sono state accese. L’assessore Spilli annuncia che sarà avviato un monitoraggio per verificare la situazione. La decisione arriva dopo le richieste di chi vive nella zona, preoccupato per l’impatto di queste strutture sulla salute e sulla qualità della vita.

Sono state accese le maxi antenne di telefonia telefonica in via Tonnini e Molino Mensa a Osimo, già oggetto di grande preoccupazione per i residenti. "La nota con cui si comunica la doppia accensione è stata pubblicata dal Consiglio di quartiere Osimo2 e diramata dall’amministrazione comunale appena ricevuta comunicazione da parte dei gestori telefonici dell’avvenuta accensione delle due antenne in via Tonnini e in via Molino Mensa - dice l’assessore all’Ambiente Tommaso Spilli -. È stata scritta da me in accordo con la sindaca e l’assessore ai rapporti con i Consigli di quartiere Jacopo Celentano, perché crediamo fortemente in una comunicazione trasparente verso i cittadini che richiedono il nostro supporto per una tematica tanto delicata, per la quale le competenze non sono direttamente del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mega antenne, l’assessore Spilli: "Pronta un’azione di monitoraggio"

Approfondimenti su Osimo Mega Antenne

Mercoledì 17 dicembre alle 10:30 verrà inaugurata la nuova sala operativa provinciale di Protezione civile del Libero consorzio di Agrigento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Osimo Mega Antenne

Argomenti discussi: Mega antenne, l’assessore Spilli: Pronta un’azione di monitoraggio.

Mega antenne, l’assessore Spilli: Pronta un’azione di monitoraggioI procedimenti per gli impianti delle vie Molino Mensa e Tonnini erano già conclusi, ora attenzione all’inquinamento. ilrestodelcarlino.it

Radio Antenne Erreci 97.300 - facebook.com facebook