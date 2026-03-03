Il Napoli cambia pelle ancora una volta | Conte riflette sul nuovo modulo

Il Napoli sta valutando un nuovo modulo tattico in risposta alle recenti assenze dei giocatori chiave a causa di infortuni. La squadra si sta preparando a cambiare schema per adattarsi alle condizioni attuali, con il tecnico che riflette sulle possibili soluzioni da adottare. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane, nel frattempo i giocatori si allenano con attenzione alle nuove indicazioni.

Il Napoli si prepara ad un’ennesima svolta tattica, dettata dai costanti sviluppi dell’infermeria azzurra. In vista dei prossimi impegni stagionali, e con l’obiettivo Champions da centrare, Antonio Conte valuta un cambio modulo favorito da rientri ormai imminenti. L’emergenza aveva portato alla stabilità del 3-4-2-1, ma il recupero di alcune pedine chiave può riaprire il ventagli delle soluzioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’agonia infortuni del Napoli sembra ormai volgere al termine. Le condizioni di Zambo Anguissa sono in netto miglioramento, e il camerunense viaggia verso una convocazione contro il Torino. Il recupero di De Bruyne procede bene, con il belga potrà al più tardi essere convocato nella sfida contro il Lecce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, torna Anguissa: ecco il 3-5-2 che ha in mente ConteIl camerunense è pronto a riprendersi un posto nel centrocampo azzurro, dove il tecnico aspetta il rientro degli altri infortunati De Bruyne e McTominay: i dettagli ... corrieredellosport.it

