Mamma e figli giù dal balcone arriva la notizia dall’ospedale sulla piccola Maria Luce

A Catanzaro si respira un silenzio insolito, diverso da quello delle giornate normali. La notizia riguarda una famiglia coinvolta in un episodio drammatico: mamma e figli sono caduti dal balcone. La piccola Maria Luce è stata portata in ospedale, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. La comunità si stringe nell’attesa di aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

A Catanzaro c’è un silenzio diverso dal solito. Di quelli che non si spiegano con il meteo o con l’ora, ma con l’attesa. Un’attesa sospesa, collettiva, che passa dagli sguardi alla voce bassa, fino a una sola domanda che rimbalza ovunque: come sta la bambina? Perché dentro questa storia, che ha sconvolto la città e non solo, c’è una piccola vita appesa a un filo. E ogni aggiornamento pesa come un macigno, ma accende anche una scintilla di speranza. Si chiama Maria Luce, ha 6 anni, ed è al centro di ore che sembrano infinite. Il volo, la casa, l’orrore: una famiglia spezzata. La tragedia è avvenuta in casa, in un contesto familiare che nessuno avrebbe mai immaginato potesse trasformarsi in un incubo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi

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