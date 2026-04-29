Animali infestanti e niente acqua calda cucine da incubo nel cuore di Genova | multe e chiusure
Nella giornata di martedì, le forze dell'ordine hanno condotto un intervento nel centro storico di Genova, concentrandosi sui vicoli tra via del Campo e piazza San Lorenzo, inclusi via dei Macelli di Soziglia, via Luccoli e vico del Ferro. Durante l’operazione sono stati riscontrati problemi legati alla presenza di animali infestanti e all’assenza di acqua calda nelle cucine di alcuni esercizi commerciali. Sono state elevate multe e comminate chiusure temporanee.
Non si ferma l’onda dei controlli delle forze dell'ordine nel centro storico. Martedì pomeriggio si è svolta un’operazione ad alto impatto che ha passato al setaccio il reticolo di vicoli tra via del Campo e piazza San Lorenzo, passando per via dei Macelli di Soziglia, via Luccoli, vico del Ferro.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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"Qui noi viviamo come accampati. Niente acqua calda e lavori a metà"Disabile, con la carrozzina si sposta sul pavimento in cemento perché le piastrelle nell’ingresso non ci sono più.