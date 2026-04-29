L’anemia mediterranea, nota anche come talassemia o malattia di Cooley, è una condizione genetica che può interessare i neonati. Questa malattia non presenta sintomi evidenti e spesso passa inosservata senza interventi specifici. Tuttavia, grazie ai progressi nei trattamenti, la prognosi è notevolmente migliorata rispetto al passato, come confermato dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie.

Parlare dell’anemia mediterranea, la talassemia (o malattia di Cooley) significa fare riferimento a una malattia che non si vede, non dà sintomi e che, solo grazie ai nuovi approcci terapeutici ha, come riportato dalla Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie (SITE), migliorato la prognosi. Fino a qualche anno fa, infatti, la prognosi di anemia era infausta nei primi anni di vita. La talassemia (chiamata anemia mediterranea perché storicamente più diffusa nelle popolazioni del bacino del Mediterraneo) è una delle malattie del sangue geneticamente trasmesse più comuni al mondo. Si tratta, come spiegato dal portale Osservatorio Malattie Rare (OMAR), di una malattia che colpisce i globuli rossi che non completano il loro ciclo di maturazione e diventano carenti di emoglobina e vanno incontro a una continua e rapida distruzione.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Anemia mediterranea: cos’è e come si manifesta nei neonati

Notizie correlate

Migranti, altro naufragio: almeno 53 morti fra cui 2 neonati Mediterranea saving humansTweet di Mediterranea saving humans: Al largo della Libia si è capovolto un gommone con 55 persone a bordo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Anemia mediterranea: cos'è e come si manifesta nei neonati; Dieta e anemia: come aumentare l'emoglobina e migliorare l'astenia; Dieta e ferro: il menù settimanale della nutrizionista; L’Avis Olbia e la campagna di donazioni agli onori della cronaca sul Corriere della Sera.

Anemia mediterranea: cos'è e come si manifesta nei neonatiEcco quali sono i primi sintomi di anemia mediterranea che compaiono nel neonato e quali gli approcci terapeutici disponibili. gravidanzaonline.it

Perdiabete, anemia mediterranea e valoriBuongiorno Signora, la Sua domanda consente di dare qualche risposta che potrà interessare altre persone che si trovino in una situazione simile alla Sua. Partiamo dalla richiesta fondamentale, che ... corriere.it

Stanchezza primaverile o qualcosa in più Se sei portatore sano di anemia mediterranea, il tuo corpo ha bisogno di equilibrio, non di soluzioni drastiche. Ascoltalo, nutri la tua energia ogni giorno e fai scelte consapevoli #dottoressagiustinaucciero - facebook.com facebook