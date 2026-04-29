Ancora uno schianto alla rotatoria di Via Ponteselice

Un altro incidente si è verificato alla rotatoria di Via Ponteselice, nonostante le iniziative di cittadini e amministrazione per migliorare la sicurezza e l’aspetto urbano. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma si tratta dell’ennesimo episodio di danneggiamento di proprietà pubblica causato da un comportamento alla guida da parte di un conducente. La zona continua a essere soggetta a episodi simili, nonostante gli interventi messi in atto.

Nonostante gli sforzi dei cittadini e dell’amministrazione comunale di Casagiove per garantire maggiore decoro urbano e sicurezza stradale, si registra l’ennesimo episodio di danneggiamento del bene pubblico causato da una guida irresponsabile. Nella notte, un’auto si è schiantata contro i.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Wilman Zanetti muore a 18 anni dopo uno schianto in moto a Como: sì alla donazione degli organi come voluto da luiWilman Zanetti è morto dopo sei giorni di ricovero in ospedale, giunto in condizioni gravi, a seguito di un incidente in moto contro un tir a Como. Una nuova rotatoria metterà in sicurezza uno degli incroci più trafficati del territorioIniziano a cavallo di metà aprile i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Roma, via Montegrappa e via Verdi, nell’ambito di un...