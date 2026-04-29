Ancona spreco di plasma | il paradosso dei turni blocca l’Aoum

Una commissione regionale sta conducendo un’indagine sull’uso del plasma presso l’Officina trasfusionale dell’Aoum di Ancona, a causa di uno spreco riscontrato. L’obiettivo è chiarire i motivi di questa perdita di risorse e verificare eventuali criticità nei turni di lavoro. L’indagine si concentra sulle modalità di gestione e distribuzione del plasma, senza yet entrare nel merito di eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Commissione regionale indaga spreco plasma presso l'Officina trasfusionale Aoum di Ancona.. Inefficienza turni tecnici persiste nonostante l'inserimento di sei nuovi addetti il 16 marzo.. Una gestione inefficiente del personale emerge come il nodo centrale della commissione di verifica incaricata dalla Regione Marche di indagare lo spreco di sacche di plasma presso l’Officina trasfusionale dell’Aoum di Ancona. Il gruppo di quattro tecnici delle aziende sanitarie territoriali, che ha condotto l’analisi sulle criticità emerse dopo i prelievi, punta il dito proprio sull’organizzazione dei turni all’interno del centro trasfusionale. L’insufficienza dei rinforzi nonostante l’aumento del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, spreco di plasma: il paradosso dei turni blocca l’Aoum Notizie correlate Emergenza plasma: spreco di 1.694 unità, la Corte dei Conti intervieneL’amministrazione regionale si trova a gestire una crisi gestionale di vasta portata dopo che l’Officina del sangue dell’Ospedale di Torrette ha... Scandalo plasma, l’AOUM respinge le accuse: ‘No a strumentalizzazioni e rappresentazioni distorte"ANCONA - Centinaia di sacche di plasma gettate nei rifiuti e finite al centro dello scandalo che ha travolto l'ospedale di Torrette. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sì alle verifiche. Noi parte lesa come i donatori; Sacche di plasma, scontro sulla commissione di verifica: opposizione all’attacco; Pd Marche, 'sia fatta piena luce sulle sacche di plasma sprecate'; Sacche di plasma inutilizzate, avviata l’audizione ispettiva: sopralluogo a Torrette. Spreco di sacche di plasma, il direttore generale Aoum Gozzini: Siamo parte lesaLa risposta in merito all'istruttoria del Centro nazionale del sangue Accoglieremo i membri del Centro nazionale del sangue per il sopralluogo, poiché fanno un percorso di verifica che serve anche a ... youtvrs.it Sacche di plasma, scontro sulla commissione di verifica: opposizione all’attaccoLa minoranza chiede una commissione d’inchiesta, la maggioranza difende il lavoro dei tecnici. L'assessore Calcinaro: «L’esito sarà trasmesso alle autorità» ... centropagina.it Ancona - Processo ’spese facili’ in Consiglio regionale, assolti Bugaro e Spacca https://veratv.it/articoli/id-81627/ancona---processo--spese-facili--in-consiglio-regionale-assolti-bugaro-e-spacca - facebook.com facebook RT @tuttosport: Picchiato dal branco per una felpa della #Juventus: studente finisce in ospedale ad Ancona x.com