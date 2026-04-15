Emergenza plasma | spreco di 1.694 unità la Corte dei Conti interviene

La gestione delle scorte di plasma ha portato a uno spreco di 1.694 unità, creando una crisi significativa per l’amministrazione regionale. L’Officina del sangue dell’ospedale di Torrette si è trovata a dover smaltire un ingente quantitativo di plasma che non poteva essere utilizzato. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità competenti, che hanno deciso di intervenire per fare chiarezza sulla vicenda.

L’amministrazione regionale si trova a gestire una crisi gestionale di vasta portata dopo che l’Officina del sangue dell’Ospedale di Torrette ha dovuto smaltire un quantitativo ingente di plasma non utilizzabile. Il fulcro della controversia, emerso durante la seduta del Consiglio regionale del 14 aprile, riguarda lo spreco di 323 sacche di plasma e un bilancio complessivo di 1.694 unità perse nel corso del primo trimestre del 2026, una cifra che ha spinto verso l’apertura di un’istruttoria formale da parte della Corte dei Conti. La cronologia di un disservizio prevedibile. Le carte acquisite rivelano come le segnalazioni tecniche fossero presenti ben prima che l’emergenza diventasse pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza plasma: spreco di 1.694 unità, la Corte dei Conti interviene Plasma, scandalo senza fine: ora indaga la Corte dei Conti. Il giallo del vertice rinviatoPesaro, 3 aprile 2026 – “Sacche di sangue buttate anche nei mesi scorsi o addirittura ancora prima? A me non risulta niente, almeno da quando ci sono... Plasma donato e buttato nelle Marche, indaga anche la Corte dei conti, infermieri: “Criticità già segnalate”La Corte dei Conti delle Marche ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo lo scandalo del plasma eliminato nelle Marche denunciato...